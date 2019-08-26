Водителю столкнувшегося с девятью машинами автобуса в Кирове могло стать плохо за рулем

КИРОВ, 26 августа. /ТАСС/. Водителю пассажирского автобуса, который наехал на девять автомобилей в Кирове, могло стать плохо за рулем, он госпитализирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Кирова.

ДТП произошло в понедельник в 12:03 мск на улице Комсомольской.

"По предварительным данным МВД, причина ДТП - резкое ухудшение самочувствие водителя автобуса №38 во время движения. Он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Рено". В результате водитель легковой машины получил ушибы, госпитализация ему не потребовалась. Водителя автобуса госпитализировали. В "Кировском автотранспортном предприятии" [обслуживает данный маршрут] начали служебную проверку в связи с происшествием с автобусом", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что автобус снес ограждение автостоянки и повредил припаркованные автомобили, ушибы получил водитель одного из легковых автомобилей, в автобусе никто не пострадал. По данным администрации, перед выходом в рейс водитель автобуса прошел обязательный медицинский осмотр и получил допуск к выходу на маршрут. В сентябре водитель должен был пройти очередной углубленный медицинский осмотр. До сегодняшнего происшествия серьезных проблем со здоровьем у водителя не было выявлено, уточнили в ведомстве.