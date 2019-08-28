В МВД назвали возможную причину ДТП с минивэном в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Водитель минивэна, который в среду утром съехал в кювет в Волгограде, по предварительным данным, мог уснуть за рулем. Об этом сообщила ТАСС представитель регионального главка МВД Светлана Смольянинова.

"Наши специалисты склоняются к двум версиям - задремал и не вписался в поворот. Опросить водителя пока не представляется возможным, он без сознания. Выехали из Астрахани около 11 вечера во вторник, то есть ехал за рулем всю ночь, мог и уснуть. Все выяснится в ходе проверки", - сказала собеседница агентства.

По данным полиции, в 05:40 на повороте из Светлоярского района Волгоградской области в Красноармейск (южный район Волгограда) минивэн, следовавший из Астрахани в Москву, опрокинулся в кювет. Пострадали девять человек, в том числе водитель. Пассажиры минивэна воспользовались услугами сервиса BlaBlaCar.