{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МВД назвали возможную причину ДТП с минивэном в Волгограде

По данным регионального главка, водитель мог уснуть за рулем

ВОЛГОГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Водитель минивэна, который в среду утром съехал в кювет в Волгограде, по предварительным данным, мог уснуть за рулем. Об этом сообщила ТАСС представитель регионального главка МВД Светлана Смольянинова.

"Наши специалисты склоняются к двум версиям - задремал и не вписался в поворот. Опросить водителя пока не представляется возможным, он без сознания. Выехали из Астрахани около 11 вечера во вторник, то есть ехал за рулем всю ночь, мог и уснуть. Все выяснится в ходе проверки", - сказала собеседница агентства.

По данным полиции, в 05:40 на повороте из Светлоярского района Волгоградской области в Красноармейск (южный район Волгограда) минивэн, следовавший из Астрахани в Москву, опрокинулся в кювет. Пострадали девять человек, в том числе водитель. Пассажиры минивэна воспользовались услугами сервиса BlaBlaCar.

Теги
РоссияВолгоградская область
Как минимум два человека погибли при обрушении в Новосибирске
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП
Читать полностью