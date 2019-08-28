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Обрушение стены здания в Новосибирске
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Под завалами в Новосибирске остаются еще пять человек

По данным "Сибирской генерирующей компании", которой принадлежит здание, в результате ЧП погиб один человек

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Пять человек остаются под завалами после обрушения стены насосной станции в Новосибирске, сообщается в среду на официальной странице "Сибирской генерирующей компании", которой принадлежит здание, в социальной сети "ВКонтакте".

"На участке обрушения работало десять человек. На данный момент из-под завала извлечены три человека: один погиб, один не пострадал, у одного перелом ноги. Сейчас под завалами остаются пять человек. Их ищут кинологи", - говорится в сообщении. 

 

Теги
РоссияНовосибирская областьОбрушение стены здания в Новосибирске
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