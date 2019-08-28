Пожар на судоверфи в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован

ТАСС, 28 августа. Пожар на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, в результате которого погибли два человека и один пострадал, полностью ликвидирован. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС по Нижегородской области.

"Пожар на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован на площади 5 кв. м. В тушении пожара было задействовано 42 человека личного состава и 12 единиц техники", - отмечается в сообщении.

Утром в среду на строящемся сухогрузе проекта RSD59 на заводе "Красное Сормово" произошла вспышка кислорода. В результате два человека погибли, еще один пострадал.

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку после ЧП.

"Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) - один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. На предприятии за 75 лет построено и модернизировано более 300 подводных лодок и спасательных аппаратов, 25 из них атомных.