В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокурором Волосовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Волосова. За совершенное преступление по ч. 1 ст. 122 УК РФ ("Заражение ВИЧ-инфекцией") ей грозит наказание до одного года лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, женщина 1979 года рождения в марте была предупреждена о своем диагнозе. Несмотря на это, она умышленно скрыла факт своей болезни от работников центра крови и стала донором, что поставило под угрозу здоровье потенциальных пациентов, нуждающихся в переливании.

Во вторник ТАСС сообщал об аналогичном деле, возбужденном против ВИЧ-инфицированной жительницы Петербурга, которая кормила своего ребенка грудным молоком.