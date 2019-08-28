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Обрушение стены здания в Новосибирске

Власти Новосибирска назвали возможную причину обрушения здания

Ей могло стать сползание грунта при проведении ремонтных работ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Обрушение стены здания в Новосибирске, по предварительным данным, могло произойти из-за сползания грунта при проведении ремонтных работ, сообщила мэрия города.

"По предварительным данным, при реконструкции здания произошло сползание грунта и обрушение стены", - говорится в сообщении.

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Как отмечается в сообщении Сибирской генерирующей компании (СГК), рабочие которой пострадали во время инцидента, в среду на улице Ударной обрушилась стена подкачивающей насосной станции №2, которая находилась на плановой реконструкции. В компании добавили, что на момент передачи объекта в ремонт подрядчику он соответствовал всем требованиям безопасности.

ЧП произошло в среду утром. По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения составила 350 кв. м, три человека погибли. Здание принадлежит Сибирской генерирующей компании. Ему было больше 30 лет, из-за плохого состояния его закрыли на реконструкцию.

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