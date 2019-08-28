Поисковые работы на месте обрушения в Новосибирске завершены

"Поисковые работы завершены, три человека из 13 находившихся на месте обрушения погибли, один находится в больнице. На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС. Следственный комитет проводит расследование", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмка.

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Поисковые работы завершены на месте обрушения стены насосной станции в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Новосибирской области Дмитрий Ярцев в свою очередь рассказал журналистам, что спасатели продолжают разбирать завалы. "До нас довели информацию, что под завалами больше никого нет, но будем продолжать работы до полной очистки территории, чтобы окончательно [в этом] убедиться", - сказал Ярцев.

По его словам, в настоящий момент разобрано около 80% завалов. "Если не будет никаких осложнений, работы примерно еще на полтора часа", - сказал представитель МЧС. Он добавил, что торчащие сваи не позволяют подогнать грузовики, поэтому осыпавшиеся кирпичи вручную складывают в емкости и выносят.

ЧП произошло в среду утром при проведении работ по реконструкции здания насосной станции, которое принадлежит "Сибирской генерирующей компании". По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения составила 350 кв. м. СК возбудил уголовное дело.