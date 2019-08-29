Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста "Черновика" Гаджиева

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана оставил под стражей журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации, сообщили ТАСС в суде.

"В четверг при рассмотрении апелляционной жалобы адвокатов Гаджиева на продление ему меры пресечения суд принял решение оставить в силе постановление Советского районного суда Махачкалы о продлении Гаджиеву меры пресечения в виде заключения под стражу до 13 сентября", - сказал собеседник агентства.

Редактор отдела "Религия" дагестанского общественно-политического еженедельника "Черновик" Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня. По версии следствия, опубликовав в газете интервью с основателем благотворительного фонда "Ансар", мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), он побудил людей жертвовать ему деньги, а фонд переводил их боевикам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

18 июня Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева на два месяца. В начале июля Совет по правам человека при президенте России попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет взять расследование уголовного дела в отношении Гаджиева под контроль.

10 августа Советский районный суд Махачкалы продлил журналисту меру пресечения до 13 сентября.