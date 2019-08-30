Вынужденно севший в Екатеринбурге самолет "Уральских авиалиний" вылетел в Таджикистан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший в пятницу вынужденную посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), вылетел в Худжант (Таджикистан), сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Самолет вылетел", - сказали в пресс-службе.

В результате вынужденной посадки никто не пострадал, повреждений самолета не обнаружено. Доследственную проверку по факту начало Уральское следственное управление на транспорте СК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили, что командир самолета, следовавшего рейсом Санкт-Петербург - Худжант, доложил о возможном повреждении колеса из-за птиц. При осмотре взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета были обнаружены останки животного происхождения и перья птиц.