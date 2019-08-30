Суд отпустил под залог двух задержанных по делу об обрушении стены в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Суд в Новосибирске в пятницу избрал меру пресечения в виде залога в размере 200 тыс. рублей одному из трех задержанных по уголовному делу об обрушении стены здания.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 30 августа обвиняемому Петрову А. С. избрана мера пресечения в виде залога в виде денег в размере 200 000 рублей", - сообщается на сайте суда.