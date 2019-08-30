Суд отпустил под залог двух задержанных по делу об обрушении стены в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Суд в Новосибирске в пятницу избрал меру пресечения в виде залога в размере 200 тыс. рублей одному из трех задержанных по уголовному делу об обрушении стены здания.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 30 августа обвиняемому Петрову А. С. избрана мера пресечения в виде залога в виде денег в размере 200 000 рублей", - сообщается на сайте суда.
В пресс-службе Центрального районного суда ТАСС сообщили, что аналогичная мера пресечения избрана еще одному фигуранту дела, начальнику подрядной организации СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Михаилу Павлову.
Ранее в СК РФ ТАСС сообщили, что по данному уголовному делу задержаны трое представителей подрядной организации - исполнительный директор ОАО "Сибирьэнергомонтаж" Алексей Бочаров, главный инженер Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Александр Петров и начальник Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Михаил Павлов. По поручению Александра Бастрыкина расследовать дело будет центральный аппарат ведомства.
28 августа при проведении подрядчиком реконструкции здания насосной станции 1967 года постройки, принадлежащего Сибирской генерирующей компании, произошло сползание грунта и обрушение стены. Погибли трое рабочих, еще один находится в больнице. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ").
В новость были внесены изменения (11:59 мск) - добавлена информация в третьем абзаце