Фигурантами дела о езде по тротуару и избиении пешехода в Петербурге стали два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Фигурантами дела о езде по тротуару в Петербурге на Rolls-Royce и избиении пешехода стали два человека. Расследование завершено, обвиняемые предстанут перед судом, сообщили журналистам в пресс-службе СК по Санкт-Петербургу.

"В настоящее время завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1992 и 1993 годов рождения, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 1 ст. 213 и ст. 116 УК РФ ("Хулиганство", "Побои")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК установили, что злоумышленники обругали пешехода, который сделал им замечание за езду по тротуару, избили его и распылили в лицо газ. В результате он получил травмы, в том числе химический ожог лица и шеи. Сейчас уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 29 июля в Санкт-Петербурге - в социальных сетях появилось видео, как черный Rolls-Royce едет по тротуару на Комендантском проспекте. Прохожий сделал водителю замечание, после чего из машины вышли водитель и пассажиры, которые напали на мужчину, один из них распылил прохожему в лицо газ из баллончика. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, председатель СК Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям разыскать и привлечь к ответственности всех нападавших.