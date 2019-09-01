Пострадавшую при жесткой посадке самолета в Подмосковье девочку перевели в Москву

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Девочку, пострадавшую при жесткой посадке легкомоторного самолета в Московской области 31 августа, перевели в Москву. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Девочка ночью доставлена на реанимобиле территориального центра медицины катастроф Московской области в Москву", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в Клинском районе Московской области. Жесткую посадку совершил легкомоторный самолет "Сигма", на борту которого находились два человека. Пилот погиб на месте происшествия, пассажир - 12-летняя девочка - была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. В ночь на 1 сентября она перенесла операцию.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").