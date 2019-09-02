После гибели подростка и троих взрослых в ДТП в Воронежской области возбудили дело

ВОРОНЕЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Воронежской области возбудили уголовное дело после ДТП, произошедшего в воскресенье, в котором погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Следственным отделом ОМВД России по Павловскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне на участке федеральной трассы", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

В воскресенье 1 сентября в 19:05 мск в Павловском районе Воронежской области на трассе М-4 "Дон" результате столкновения грузовика "МАЗ" и трех легковых автомобилей погибли четыре человека, среди них 15-летний юноша. Пострадали два человека, в том числе 10-летний мальчик, они доставлены в больницу.

По данным следствия, 57-летний воронежец не справился с управлением своего автомобиля Nissan и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком "МАЗ", за рулем которого был 57-летний житель Белоруссии. Грузовик от удара тоже оказался на встречке, где врезался в Citroen с 53-летним водителем из Владимирской области и в Opel, которым управлял 53-летний мужчина из Подмосковья.

В Citroen погибли водитель и два его пассажира: 53-летняя женщина и 15-летний подросток. В Nissan погиб водитель, его 10-летний пассажир госпитализирован с травмами. Также в больнице находится водитель грузовика "МАЗ".

"Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Изъята карта памяти видеорегистратора с автомобиля очевидца происшествия, осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства видеозапись", - добавили в пресс-службе ГУМВД по Воронежской области.