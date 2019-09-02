В МВД поручили проверить факт бездействия следователей по делу о банке "Замоскворецкий"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава МВД Владимир Колокольцев поручил руководителю следственного департамента провести проверку в отношении следователей, занимающихся расследованием уголовного дела о хищении денег у вкладчиков банка "Замосковрецкий". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев дал поручение заместителю министра - начальнику следственного департамента МВД России генерал-лейтенанту юстиции Александру Романову о проведении служебной проверки в отношении должностных лиц, осуществлявших расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств у вкладчиков банка "Замоскворецкий". В ходе проверки будут всесторонне изучены все имеющиеся материалы, в том числе публикации в средствах массовой информации. В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - сказала она.