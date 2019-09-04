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Один из девяти пострадавших в ДТП с минивэном в Волгограде умер в больнице

Еще двое пострадавших находятся в реанимации

ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Один из пострадавших в аварии на юге Волгограда с минивэном, перевозившим девять пассажиров по системе поиска попутчиков BlaBlaCar, умер в больнице города. Об этом ТАСС в среду сообщили в областном комитете здравоохранения.

ДТП произошло 28 августа, минивэн съехал в кювет. Пострадали девять человек, включая водителя.

"В реанимации 15-й больницы Волгограда скончался один из пострадавших, он получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказала представитель комитета.

Она уточнила, что еще двое пострадавших, находившихся в стационаре, выписаны, один переведен в другую больницу, остальные остаются в нейрохирургии и травматологии 15-й больницы. Их состояние средней степени тяжести. Еще два человека находятся в реанимации.

Утром 28 августа при повороте из Светлоярского района в Красноармейский минивэн, следовавший из Астрахани в Москву, опрокинулся в кювет. Одна из предварительных причин ДТП - водитель мог уснуть за рулем.

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