Источник: ошибка летчиков или отказ техники могли стать причинами крушения Су-25 в СКФО

ТАСС, 4 сентября. Следствие рассматривает ошибку пилотов и отказ техники в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25 на Ставрополье, сообщил ТАСС в среду источник в военных кругах.

Что известно о крушении Су-25УБ на Ставрополье

"Пока две версии - ошибка пилотов или техника", - сказал собеседник.

Штурмовик Су-25УБ ВКС РФ разбился 3 сентября на Ставрополье. Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что ЧП произошло, когда самолет выполнял плановый полет по отработке высшего пилотажа: во время выполнения "мертвой петли" летчики не вывели самолет из пикирования и столкнулись с землей.

Судьба пилотов оставалось неизвестной до среды, днем самолет был частично извлечен из земли, внутри обнаружили останки двух пилотов. Они не успели катапультироваться. Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку.