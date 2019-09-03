Что известно о крушении Су-25УБ на Ставрополье

3 сентября штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае. По предварительной информации, два пилота катапультировались, их судьба неизвестна.
- Су-25УБ потерпел аварию при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что полет проводился без боекомплекта.
- Источник в силовых структурах региона уточнил, что полеты проводились с аэродрома Буденновск.
- Штурмовик выполнял плановый полет по отработке фигуры высшего пилотажа, добавил источник. Он сообщил, что при выполнении мертвой петли летчики не вывели самолет из пикирования и столкнулись с землей. По его данным, самолет вошел в землю на глубину до трех метров.
- Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, заявили в Минобороны. При этом источник в экстренных службах региона сообщил, что штурмовик упал на территории Советского района края. По его данным, Су-25УБ полностью разрушился.
- Поиском летчиков занимаются специалисты поисково-спасательной службы. По данным источника, на поиски пилотов вылетел вертолет. Позднее он сообщил, что спасатели обнаружили Су-25УБ, летчиков в кабине нет.
- Военные приостановили полеты на Су-25 на Юге России до выяснения причин ЧП, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
- Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку по факту соблюдения правил полетов и подготовки к ним. На место ЧП выехали военные прокуроры.
- Самолет Су-25УБ — учебно-боевой штурмовик — производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. Всего было изготовлено около 300 таких машин. Состав вооружения аналогичен штурмовику Су-25.