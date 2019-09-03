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Что известно о крушении Су-25УБ на Ставрополье

Учебно-боевой штурмовик Су-25УБ
© Юрий Смитюк/ТАСС

3 сентября штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае. По предварительной информации, два пилота катапультировались, их судьба неизвестна.

  • Су-25УБ потерпел аварию при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что полет проводился без боекомплекта
  • Источник в силовых структурах региона уточнил, что полеты проводились с аэродрома Буденновск
  • Штурмовик выполнял плановый полет по отработке фигуры высшего пилотажа, добавил источник. Он сообщил, что при выполнении мертвой петли летчики не вывели самолет из пикирования и столкнулись с землей. По его данным, самолет вошел в землю на глубину до трех метров.
  • Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, заявили в Минобороны. При этом источник в экстренных службах региона сообщил, что штурмовик упал на территории Советского района края. По его данным, Су-25УБ полностью разрушился.
  • Поиском летчиков занимаются специалисты поисково-спасательной службы. По данным источника, на поиски пилотов вылетел вертолет. Позднее он сообщил, что спасатели обнаружили Су-25УБ, летчиков в кабине нет.
  • Военные приостановили полеты на Су-25 на Юге России до выяснения причин ЧП, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
  • Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку по факту соблюдения правил полетов и подготовки к ним. На место ЧП выехали военные прокуроры.
  • Самолет Су-25УБ — учебно-боевой штурмовик — производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. Всего было изготовлено около 300 таких машин. Состав вооружения аналогичен штурмовику Су-25. 
Теги
РоссияСтавропольский край
Источник: летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ и их парашюты пока не найдены
Военные успели катапультироваться перед крушением самолета
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