Водитель столкнувшейся с автобусом под Волгоградом легковушки мог уснуть за рулем

ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Водитель легковой машины, столкнувшейся в среду с автобусом на трассе Москва - Волгоград, мог уснуть за рулем, что и стало причиной аварии. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Светлана Смольянинова.

"Предварительная причина ДТП с автобусом и легковушкой на трассе Москва - Волгоград в Новоаннинском районе - сон за рулем", - сказала Смольянинова.

В среду легковушка и рейсовый автобус с 17 пассажирами, направлявшийся из Москвы в Элисту, столкнулись в 05:15 мск в Новоаннинском районе. В ДТП погиб один человек - водитель легкового автомобиля, шестеро получили ранения, трое госпитализированы.

Представитель ГУ МВД пояснила, что водитель выехал из Калмыкии около двенадцати часов ночи, около двух часов ночи проехал Волгоград. "Авария случилась в начале шестого утра. Учитывая, что в машине водитель находился один, он мог уснуть", - сказала представитель областного главка полиции.

Аналогичное ДТП произошло в Волгоградской области 28 августа. При повороте из Светлоярского района в Красноармейский район Волгограда минивэн, следовавший из Астрахани в Москву, опрокинулся в кювет. Восемь пассажиров пострадали, один умер в больнице от травм, несовместимых с жизнью. Одна из предварительных причин ДТП - водитель мог уснуть за рулем.

Сотрудники Госавтоинспекции Волгоградской области просят водителей воздержаться от поездок за рулем в ночное время, не садиться за руль уставшими. В случае, если в пути почувствовали сонливость, остановиться для отдыха. Также полицейские обращают внимание водителей транзитного транспорта, которые в силу своих профессиональных обязанностей много часов проводят за рулем, соблюдать режим труда и отдыха.