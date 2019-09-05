Ураган "Дориан" у побережья США усилился до третьей степени

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане и в последние дни несколько ослабел, вновь усилился до третьей степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, он продолжает приближаться к побережью США. Об этом сообщил в среду Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Согласно опубликованным центром данным, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 51 м/с. Она, вероятно, начнет снижаться примерно через 12 часов.

Ураган находится примерно в 170 км к югу от города Чарлстон (штат Южная Каролина) и движется в северном направлении со скоростью 3 м/с. Как ожидается, он приблизится к побережью Южной Каролины в течение ближайших нескольких часов. Далее он будет перемещаться в сторону Северной Каролины. Согласно оценкам центра, в ближайшие несколько дней в штатах Джорджия, Южная и Северная Каролина ожидаются наводнения в прибрежных районах, а также бури.

К настоящему времени около 2 млн человек, проживающих на атлантическом побережье США, оповещены о необходимости эвакуации в связи с приближением "Дориана". Американские телеканалы транслируют кадры, на которых видно, как жители прибрежных районов готовятся к возможному удару стихии. Они, в частности, активно запасаются продовольствием и горючим, а также заколачивают оконные ставни.

На Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 20 человек. Официальные лица отмечают, что, вероятнее всего, число жертв возрастет. Около 13 тыс. строений повреждены или разрушены. Затоплены обширные территории.