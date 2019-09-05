Источник: сбивший насмерть подростков во Владимирской области водитель был трезв

ВЛАДИМИР, 5 сентября. /ТАСС/. Водитель BMW-320, насмерть задавивший двоих подростков на пешеходном переходе в поселке Мелехово Владимирской области, по предварительным данным, был трезв в момент аварии. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах региона.

"Установлено лицо, которое, предположительно, допустило нарушение правил дорожного движения, проводятся экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц"). По предварительной информации, в момент совершения ДТП был трезв", - уточнил собеседник агентства. Он также отметил, что ДТП произошло в пределах пешеходного перехода.

Как уточнили ТАСС в СУ СК РФ по Владимирской области, управление инициировало передачу материалов происшествия из полиции в связи с большим резонансом ДТП.

Вечером в среду в поселке Мелехово водитель BMW-320 совершил наезд на мальчика и девочку 2006 г. р., в результате один из подростков погиб на месте, второй - в машине скорой помощи. Согласно видеозаписи происшествия, размещенной в местных СМИ, водитель в момент ДТП двигался на большой скорости по встречной полосе.