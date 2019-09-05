В Ленобласти после столкновения поезда с автомобилем возбуждено дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после столкновения пассажирского поезда Мурманск - Адлер с автомобилем на переезде в Ленинградской области, которое произошло накануне. Как сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал на переезде.

"Водитель транспортного средства Ford EcoSport выехал на запрещающий знак исправно работающей сигнализации на железнодорожный переезд, расположенный на 33 километре перегона железнодорожных станций Теребочево - Глажево Киришского района Ленинградской области, где совершил столкновение с пассажирским поездом №225 сообщением Мурманск - Адлер", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В управлении СК отметили, что дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц"). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

ДТП с поездом произошло около 16:00 мск в среду в Киришском районе Ленинградской области. В результате аварии в машине погибли два человека, еще один был госпитализирован c различными травмами. Поезд был задержан на 40 минут, однако впоследствии выяснилось, что локомотив получил значительные повреждения и нуждается в замене. Из-за этого поезд в итоге задержался примерно на два часа. Работники бригады поезда и пассажиры не пострадали.