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Число погибших при столкновении поезда и легковушки в Дагестане выросло до трех

Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате ДТП с пассажирским поездом и легковушкой в Республике Дагестан выросло до трех, сообщается на сайте республиканского МВД.

"В больнице Кизилюртовского района от полученных телесных повреждений в результате ДТП умер третий пассажир автомашины Toyota Land Cruiser 200", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших.

ДТП произошло в Кизилюртовском районе, из-за аварии ожидаются задержки в движении трех поездов, в том числе сообщением Ростов-на-Дону - Баку. Махачкалинская транспортная прокуратура после ДТП организовала проверку.

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