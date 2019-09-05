Суд приговорил Котова к четырем годам колонии за нарушения правил проведения митинга

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии активиста, члена участковой избирательной комиссии Константина Котова за неоднократное нарушение правил проведения митинга, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Котова виновным по статье 212.1 УК РФ и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил судья.

Вынося обвинительный приговор, судья сказал, что "исправление Котова возможно только в условиях изоляции от общества с отбываем наказания в колонии общего режима".

Накануне гособвинение попросило признать Котова виновным по статье 212.1 УК РФ и назначить наказание в виде 4,5 года колонии общего режима. Защита просила прекратить уголовное дело. Максимальный срок наказания по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, Котов за последние полгода неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). 10 августа он участвовал в несогласованном митинге в центре Москвы. Котов был задержан при попытке скрыться. "Несмотря на то, что он в ходе предварительного расследования вину в инкриминируемом деянии не признал, следствием собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие его причастность к указанному преступлению", - сообщила Иванова.

По данным СК, Котов привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях 2 марта, 13 мая и 12 июня.

Статья обвинения

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Первым осужденным по этой статье стал Ильдар Дадин. Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил его к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В марте 2016 года приговор был смягчен до 2,5 года.

Дадин оспаривал эту статью УК в Конституционном суде, который предложил эту статью изменить, а дело Дадина пересмотреть. 22 февраля Верховный суд отменил приговор, постановив освободить Дадина из колонии. После этого уголовного дела звучали предложения декриминализировать ст. 212.1, но никакой поддержки у законодателей и правительства они не нашли.

Решение Конституционного суда

В решении Конституционного суда от 10 февраля 2017 года говорилось, что само привлечение к уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий допустимо.

Однако суд добавил, что "если нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия лицом, ранее в течение 180 дней не менее трех раз привлекавшимся к административной ответственности, не повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда, а было, по сути, противоправным сугубо формально, такое нарушение не может рассматриваться как представляющее преступную общественную опасность и влечь уголовную ответственность".

КС пришел к выводу, что уголовная ответственность за нарушение порядка организации митингов и пикетирований должна быть адекватна общественной опасности деяния.

Также обязательным условием применения ст. 212.1 УК РФ является требование того, чтобы факт неоднократного нарушения был подтвержден вступившими в силу постановлениями суда о наложении административного наказания.

Суд также должен доказать наличие у лица умысла на нарушение порядка правил проведения митингов.