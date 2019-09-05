Уголовное дело возбуждено против водителя, сбившего насмерть двух детей под Владимиром

ТАСС, 5 сентября. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя BMW, сбившего насмерть двух детей вечером 4 сентября, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Авария произошла около 19:50 мск 4 сентября на улице Первомайской в поселке Мелехово Ковровского района. Водитель BMW совершил наезд на двух пешеходов - мальчика и девочку. Один из них умер на месте, второй - в карете скорой помощи.

"5 сентября 2019 года следственным отделом МО МВД России "Ковровский" возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя г. Коврова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Признаков алкогольного опьянения у водителя не установлено. Кроме того, в течение 2019 года водитель более 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима", - говорится в сообщении.

В УМВД по Владимирской области уточнили, что подозреваемый ехал с превышением скорости, пересек сплошную. Обгоняя ехавшую попутно машину, он выехал на встречную полосу, наехал на детей, остановившихся у пешеходного перехода.