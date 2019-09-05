Адвокат ФБК сообщил, что в ходе обыска в студии "Навальный Life" изъяли оборудование

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Следственные действия в студии "Навальный Life" проводят сотрудники СК РФ, однако пока неясно, в рамках какого уголовного дела они проходят. Об этом ТАСС заявил адвокат Владимир Воронин, который оказывает правовую помощь Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и связанным с ним организациям.

"Работают там сотрудники Следственного комитета при поддержке Центра противодействия экстремизму МВД. Они меня не пускают в то помещение, где идет обыск, так что подробности я еще не знаю", - сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила журналистам, что правоохранители изъяли в студии "Навальный Life" технику. "Изъяли различные технические устройства - как рабочие, так и личные, принадлежащие тем, кто там находился в момент начала обыска. У всех сотрудников и активистов фонда, присутствовавших на обыске, переписали паспортные данные и отпустили", - сказала она.

Об обысках в студии "Навальный Life" и в московском штабе ФБК Воронин сообщил в четверг вечером. Как сообщала Ярмыш, в студию "пришли несколько человек в темной форме и масках".