Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 30 человек

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан". Об этом заявил в четверг в эфире американского телеканала CNN премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис.

"Я говорил с начальником полиции лишь часом ранее, погибших сейчас 30, - сказал он. - Я неоднократно заявлял, что это число, как мы ожидаем, вырастет". Ранее сообщалось о 20 погибших.

Премьер-министр отметил, что спасательные и поисковые операции на архипелаге продолжаются. По словам Минниса, местные авиаперевозчики предоставят некоторым из жителей Багамских островов бесплатные билеты, чтобы они могли покинуть зону бедствия.

Миннис сообщил, что ранее говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили предоставление Соединенными Штатами помощи Багамским островам. По словам премьер-министра, ранее из США прибыла на архипелаг группа спасателей в составе около 60 человек. Как подчеркнул Миннис, без иностранной помощи "погибших было бы еще больше".

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" находится сейчас примерно в 95 км к югу от американского прибрежного города Уилмингтон (штат Северная Каролина) и движется в северо-восточном направлении со скоростью 4,4 м/с. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 44,7 м/с. Согласно прогнозам, "Дориан" будет находиться у побережья Северной Каролины и в пятницу. В последующие несколько дней он, вероятно, начнет ослабевать.