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Расследование нападения на Эллу Памфилову

Памфилова пожелала хорошего здоровья всем своим оппонентам и критикам

Председатель Центризбиркома отметила, что не изображает из себя жертву после нападения

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова пожелала здоровья всем критикам и недовольным ее работой на посту главы ЦИК.

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"Пережить такие ситуации (разбойное нападение - прим. ТАСС) я никому не желаю в любом случае. Здесь в больше степени даже не физически, а чисто психоэмоционально. Всем моим конспирологам, злобствующим и злорадствующим - я вам ничего подобного не желаю", - сказала Памфилова журналистам, говоря о своем состоянии после разбойного нападения в ночь на 6 сентября.

Она отметила, что не изображает из себя жертву после нападения. "Я в форме, к 8 сентября как председатель с полной силой и с присущей мне энергией буду делать то, что я обязана делать, никому не дам расслабиться", - уточнила глава ЦИК.

"Я могу многих не любить, у меня может кое-кто вызывать омерзение или даже отвращение, но я никогда никому не желала, не желаю и не пожелаю зла в ответ. Поэтому в ответ на все злобное, я всем злобным хочу пожелать только хорошего здоровья, чтобы у них все было хорошо", - добавила Памфилова.

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РоссияПамфилова, Элла АлександровнаРасследование нападения на Эллу Памфилову
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