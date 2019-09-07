СМИ: жители Атлантической Канады готовятся к урагану "Дориан"

ОТТАВА, 7 сентября. /ТАСС/. Население атлантических провинций Канады Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда оповещено о приближении урагана "Дориан" и готовится к приближению стихии. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV .

По данным Национального метеобюро, ураган, ранее ослабевший до первой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, сейчас находится примерно в 500 км к юго-западу от Галифакса (провинция Новая Шотландия). Приход стихии ожидается вечером в субботу. В Канаду "Дориан" принесет проливные дожди, сопровождаемые ветром с порывами до 33 м/с. При этом высота волн у береговой линии будет достигать 12 м.

Как сообщил телеканал, все аварийные и спасательные службы этих регионов готовы оказывать помощь и восстанавливать поврежденную инфраструктуру в круглосуточном режиме. Жители провинций загодя закупили продукты, фонарики, свечи и автономные генераторы. Все магазины и учреждения, расположенные на береговой линии, закрылись на время прохождения стихии. В порту Галифакса в пятницу были срочно разгружены все суда и баржи.

По шкале Саффира - Симпсона при максимальной скорости ветра от 33 до 42 м/с включительно урагану присваивается первая категория. Сезон ураганов в Атлантике обычно приходится на период с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.