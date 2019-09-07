СМИ: более 207 тыс. потребителей в Канаде остались без света из-за приближающегося урагана

ОТТАВА, 7 сентября. /ТАСС/. Свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан". Об этом в субботу сообщил телеканал CTV .

По данным Национального метеобюро, стихия еще не достигла Новой Шотландии, но в провинции уже идут дожди, сопровождаемые ветром с порывами до 33 м/с. Уже сообщается о поваленных деревьях и сорванных крышах домов в прибрежных районах региона.

Ранее сообщалось, что все аварийные и спасательные службы атлантических провинции Канады - Нью-Брансуика, Новой Шотландии и Острова принца Эдуарда, готовы оказывать помощь населению и восстанавливать поврежденную инфраструктуру в круглосуточном режиме. Жители провинций загодя закупили продукты, фонарики, свечи и автономные генераторы.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан", который в течение последних суток несколько ослабел, вновь усилился до второй степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Ураган находится сейчас примерно в 225 км к юго-западу от канадского портового города Галифакс (провинция Новая Шотландия) и движется в северо-восточном направлении со скоростью 13 м/ с. Ожидается, что он приблизится к побережью Новой Шотландии позже в субботу.

По шкале Саффира - Симпсона при максимальной скорости ветра от 33 до 42 м/с включительно урагану присваивается первая категория, при порывах от 43 до 49 м/с - вторая. Сезон ураганов в Атлантике обычно приходится на период с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.