Отравившихся таблетками школьниц на Кубани перевели в детское отделение

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Врачи в Староминском районе Кубани, где пять школьниц попали в больницу в результате отравления лекарственными препаратами, перевели троих из них из реанимации в детское отделение. Об этом в понедельник ТАСС сообщил начальник управления образования района Владимир Ульянов.

"[Три] девочки переведены из реанимационного отделения в детское отделение и находятся под наблюдения врачей, угрозы жизни и здоровью нет. Управление образования, безусловно, проводит служебное расследование", - сказал Ульянов.

Он уточнил, что под наблюдением врачей в больнице также остаются еще две девочки, которые тоже находятся в детском отделении больницы.

На прошлой неделе пять девятиклассниц были доставлены в больницу после отравления таблетками, которые принесла в школу одна из девочек. Полиция проводит проверку.