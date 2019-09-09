В ДТП на Кубани погибли члены избирательной комиссии

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Несколько членов избирательной комиссии станицы Подгорная погибли в ДТП в Краснодарском кране в ночь на понедельник. Об этом журналистам сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"У нас [есть] информация, что сегодня ночью в Отрадненском районе Краснодарского края в автомобильной аварии погибли члены избирательной комиссии станицы Подгорная", - сказала она в информационном центре ЦИК. По ее словам, погибшие направлялись в территориальную избирательную комиссию.

"Выражаем всем близким глубочайшие соболезнования, - добавила Памфилова. - Люди практически погибли на служебном посту". Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

По данным МВД, всего в результате столкновения погибли пять человек. Источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что ДТП произошло во время плохой погоды - в районе идут дожди, на дорогах грязь.