Пострадавший при пожаре ребенок из Карелии умер в ожоговом центре в Нижнем Новгороде

ТАСС, 9 сентября. Ребенок, получивший ожоги 90% тела при пожаре в садоводческом кооперативе в Карелии, умер в понедельник в реанимации ожогового центра Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в пресс-службе ПИМУ.

"Ребенок скончался в 09:45 мск", - сказала собеседница агентства.

Мальчик получил ожоги 90% тела и дыхательных путей в результате пожара на территории дачного кооператива в Прионежском районе Карелии, где он отдыхал у бабушки. Вечером 3 сентября он был доставлен спецбортом МЧС в ожоговый центр ПИМУ. Ребенок был помещен в реанимацию, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в состояние медикаментозного сна.