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Умер ребенок, пострадавший при падении дерева в детском саду Краснодара

В результате происшествия пострадал еще один ребенок, а также воспитательница

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. О смерти ребенка, пострадавшего при падении дерева в детском саду Краснодара, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарском краю в понедельник.

"Девочка погибла", - сказали в пресс-службе.

Ранее в прокуратуре ТАСС сообщили, что при падении дерева на территории детсада №48 во время прогулки получили травмы двое детей и воспитательница. Следственные органы и прокуратура Кубани начали доследственную проверку.

По данным СК, погибшей и пострадавшей девочкам по два года. "Второй ребенок и воспитатель дошкольного учреждения госпитализированы в лечебные учреждения Краснодара, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе проверки следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также тщательным образом будут изучены причины ЧП", - говорится в сообщении СК.

Обновлено в 12:57 мск, добавлены подробности после 3-го абзаца.

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