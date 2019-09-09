В Чечне завели дело после нападения на силовиков

ГРОЗНЫЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после нападения мужчины на силовиков в Грозном. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Чечне.

"Дело возбуждено по ст. 317 [УК РФ] ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - сказал собеседник агентства.

В понедельник в 08:30 мск по поступившей ориентировке на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного сотрудники УГИБДД МВД по республике остановили машину Ford. Водитель выстрелил из пистолета в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь, в результате мужчина получил ранения, от которых умер.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, нападавший - уроженец Надтеречного района Чечни Усман Азиев 2001 года рождения. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, никто из полицейских не пострадал.