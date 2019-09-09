Консульство РФ рассказало о состоянии россиянина, пострадавшего при аварии судна на Эльбе

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Состояние россиянина, пострадавшего в результате аварии на сухогрузе Kelly, шедшем по Эльбе из Роттердама в Калининград, стабильное. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Гамбурге.

В дипмиссии напомнили, что в машинном отделении судна 6 сентября произошел взрыв и возгорание, в результате чего один из членов экипажа погиб, два моряка были доставлены спасательными вертолетами в клинику "Боберг" в Гамбурге.

"Дипломат генконсульства посетил клинику, побеседовал с пострадавшим моряком", - отметили в дипмиссии. По словам пострадавшего, второй моряк, попавший в клинику, является гражданином Украины. "Погибший член экипажа также имеет украинское гражданство. Данную информацию подтвердили в полиции Гамбурга", - пояснили в генконсульстве.

"По словам заведующей отделением интенсивной терапии, состояние россиянина стабильное, он получает необходимое лечение. Угрозы его жизни нет", - подчеркнули в российской дипмиссии.

Инцидент произошел недалеко от города Оттерндорф (федеральная земля Нижняя Саксония). В Германской службе расследования аварий на море корреспонденту ТАСС сообщили, что экипаж судна состоит из 11 россиян и двух украинцев.