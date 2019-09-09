Береговая охрана подтвердила, что моряки перевернувшегося у берегов США судна живы

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Четыре члена экипажа грузового судна Golden Ray, которое перевернулось в воскресенье у атлантического побережья американского штата Джорджия, живы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Береговой охраны США.

"Спасательные команды установили связь с членами экипажа Golden Ray. Их состояние неизвестно. Планируем извлечь их [с судна]", - написала Береговая охрана.

Она разместила видео, на котором видно, как несколько спасателей пытаются проникнуть внутрь судна через отверстие в трюме.