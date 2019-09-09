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Береговая охрана подтвердила, что моряки перевернувшегося у берегов США судна живы

Их состояние неизвестно

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Четыре члена экипажа грузового судна Golden Ray, которое перевернулось в воскресенье у атлантического побережья американского штата Джорджия, живы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Береговой охраны США.

"Спасательные команды установили связь с членами экипажа Golden Ray. Их состояние неизвестно. Планируем извлечь их [с судна]", - написала Береговая охрана.

Она разместила видео, на котором видно, как несколько спасателей пытаются проникнуть внутрь судна через отверстие в трюме.

Сотрудникам Береговой охраны США в воскресенье удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды. Грузовое судно Golden Ray следовало в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов и перевозило автомобили.

Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД сообщало, что речь идет о четырех гражданах Республики Корея. По данным южнокорейского МИД, эти моряки оказались заблокированы в машинном отделении судна, которое принадлежит одной из крупнейших логистических компаний страны Hyundai Glovis Co. Ltd.

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