Береговая охрана подтвердила, что моряки перевернувшегося у берегов США судна живы

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Четыре члена экипажа грузового судна Golden Ray, которое перевернулось в воскресенье у атлантического побережья американского штата Джорджия, живы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Береговой охраны США.
"Спасательные команды установили связь с членами экипажа Golden Ray. Их состояние неизвестно. Планируем извлечь их [с судна]", - написала Береговая охрана.
Она разместила видео, на котором видно, как несколько спасателей пытаются проникнуть внутрь судна через отверстие в трюме.
#BreakingNews Salvage crews have have made contact with crew members in the #GoldenRay. Conditions unknown. Extraction being planned. #HappeningNow pic.twitter.com/wPdKfgqBdN— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 9, 2019
Сотрудникам Береговой охраны США в воскресенье удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды. Грузовое судно Golden Ray следовало в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов и перевозило автомобили.
Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД сообщало, что речь идет о четырех гражданах Республики Корея. По данным южнокорейского МИД, эти моряки оказались заблокированы в машинном отделении судна, которое принадлежит одной из крупнейших логистических компаний страны Hyundai Glovis Co. Ltd.