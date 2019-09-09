Спасатели сверлят отверстие, чтобы накормить моряков перевернувшегося у берегов США судна

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Спасатели проделывают отверстие в днище Golden Ray, чтобы обеспечить продовольствием четырех членов экипажа этого грузового судна, перевернувшегося у атлантического побережья американского штата Джорджия. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Береговой охраны США.

"Команды служб Береговой охраны и спасения просверлят отверстие, чтобы передать [морякам] припасы", - написала Береговая охрана. По ее данным, в настоящий момент разрабатывается подробный план вызволения членов экипажа из трюма судна. "Это будет медленный, но безопасный процесс", - заверила служба.

"Все четыре члена экипажа Golden Ray живы. Их состояние неизвестно", - добавила Береговая охрана.

Сотрудникам Береговой охраны США в воскресенье удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды. Грузовое судно Golden Ray следовало в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов и перевозило автомобили.

Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД сообщало, что речь идет о четырех гражданах Республики Корея. По данным южнокорейского МИД, эти моряки оказались заблокированы в машинном отделении судна, которое принадлежит одной из крупнейших логистических компаний страны Hyundai Glovis Co. Ltd.