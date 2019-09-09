Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Спасатели извлекли из трюма перевернувшегося у атлантического побережья штата Джорджия грузового судна Golden Ray последнего из остававшихся там членов экипажа. Об этом сообщила в понедельник в Twitter Береговая охрана США.

"Береговая охрана и спасатели успешно извлекли последнего члена экипажа Golden Ray. Найдены все члены команды", - говорится в сообщении. Согласно опубликованным данным, теперь начнутся работы по предотвращению возможного урона окружающей среде и перемещению судна.

20 из 24 членов экипажа Golden Ray были эвакуированы в воскресенье, еще трое - ранее в понедельник. Golden Ray следовало в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов и перевозило автомобили.

Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД ранее сообщило, что к вечеру воскресенья в машинном отделении судна оставались заблокированным четверо граждан Республики Корея. Golden Ray принадлежит одной из крупнейших логистических компаний страны Hyundai Glovis Co. Ltd.