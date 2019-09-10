В Петербурге задержали третьего подозреваемого в нападении на сотрудника ДПС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали третьего напавшего на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Сегодня ночью по горячим следам задержан третий подозреваемый в причинении телесных повреждений сотруднику полиции", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции отметили, что по этому случаю материалы переданы в управление СК РФ по городу, которым возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Нападение на инспектора ДПС произошло в понедельник вечером в Петергофе (входит в состав Санкт-Петербурга). Сотрудник МВД остановил машину с тремя иностранцами и попросил у них документы, после чего они напали на него. Двоих нападавших задержали на месте, третьему удалось скрыться.

Сейчас в отношении всех задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, в отношении мужчин составили административные протоколы за невыполнение законных требований полицейского.