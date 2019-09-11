В Вязьме устранили аварию, оставившую без воды более 54 тыс. человек

ТАСС, 11 сентября. Специалисты восстановили водоснабжение 54 тыс. потребителей в городе Вязьме Смоленской области, нарушенное во вторник из-за прорыва трубы. Об этом в среду сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Ремонтные работы завершены. Холодное водоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Информация об аварии поступила днем 10 сентября. В зону отключения попали 4 тыс. 390 жилых домов различной этажности с населением более 54,7 тыс. человек, 28 социально значимых объектов.

По данным администрации Смоленской области, в Вязьме проживают чуть больше 55 тыс. человек.