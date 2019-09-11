Полиция опознала мужчину, ранившего ножом пятерых коллег во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Органы правопорядка арестовали и установили личность мужчины, который в среду ранил ножом пятерых сотрудников компании Dyke Industries в городе Таллахасси (штат Флорида). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления полиции Таллахасси.

"Городская полиция арестовала Антванна Брауна за нанесение ножевых ранений на предприятии Dyke Industries, расположенном по адресу: Мэриленд-Серкл, дом 2011. Следователи установили, что Браун является сотрудником Dyke Industries и ранил складным ножом пятерых своих коллег. Пострадавшим была обеспечена немедленная медицинская помощь", - уточнило управление правоохранительных органов Таллахасси.

Оно пока не установило мотивы преступления. Телекомпания NBC ранее сообщала о шестерых потерпевших.

Dyke Industries выпускает двери для домов из различных материалов и продает свою продукцию через интернет.