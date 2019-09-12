В Кузбассе получившую ожоги в школьной столовой первоклассницу перевели из реанимации

КЕМЕРОВО, 12 сентября. /ТАСС/. Первоклассницу, получившую сильные ожоги кипятком в школьной столовой в кузбасском Междуреченске, перевели из реанимации в отделение реабилитации. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Состояние всех пострадавших оценивается врачами как стабильное. Ребенок, который находился в реанимации городской больницы, сейчас переведен на общую реабилитацию в клинику в Новокузнецке", - сказали в пресс-службе.

10 сентября в столовой в школе в Междуреченске на первоклассников опрокинулся термопот с кипятком. Ожоги разной степени тяжести получили четверо детей, одного из них отправили на амбулаторное лечение, двух - госпитализировали в травматологическое отделение, одна девочка с ожогами 10-15% тела находилась в реанимации местной больницы.

В связи с происшествием проверки начали областная прокуратура, СУ СК РФ в регионе, создана муниципальная комиссия.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе мэрии Междуреченска, городское управление образования еще продолжает проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента, по ее итогам могут быть приняты организационные и дисциплинарные решения. "Администрация Междуреченского городского округа семьям [пострадавших детей] окажет материальную помощь", - добавили в мэрии.