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Прокуратура Башкирии начала проверку после отравления 15 человек шаурмой в Уфе

Продукцию передали на экспертизу

УФА, 12 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Октябрьского района Уфы начала проверку по факту пищевого отравления 15 жителей Уфы, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Октябрьского района Уфы организовала проверку по факту пищевого отравления 15 местных жителей, среди которых пять детей. Установлено, что все пострадавшие приобрели шаурму в одном из киосков на остановке в микрорайоне Сипайлово", - говорится в сообщении.

Работа киоска приостановлена, продукция передана на экспертизу, а сотрудники общепита проходят обследование, добавили в пресс-службе.

Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело о производстве продукции, не отвечающем требованиям безопасности потребителей. По данным Минздрава республики, в результате отравления были госпитализированы 14 человек, среди них пять детей. В тяжелом состоянии находятся четверо детей и один взрослый.

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