Полиция начала проверку после драки подростка и водителя троллейбуса в Дзержинске

ТАСС, 12 сентября. Полиция Дзержинска проводит проверку после драки между подростком, отказавшимся оплачивать проезд в троллейбусе, и водителем, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

"В отдел полиции 12 сентября поступило заявление от 41-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что 11 сентября около 15:00 в троллейбусе, следовавшем по маршруту №3 по проспекту Циолковского, между ним и молодым человеком произошла конфликтная ситуация. По словам заявителя, в ходе выяснения отношений незнакомый юноша нанес ему несколько ударов. По факту произошедшего <…> проводится проверка", - говорится в сообщении.

По данным мэрии Дзержинска, водитель вмешался в словесный конфликт между контроллерами и тремя подростками, которые отказались оплачивать проезд. В ходе перепалки один из подростков несколько раз ударил водителя, мужчина был госпитализирован. Предварительно, он получил вывих плеча.