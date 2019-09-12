ТАСС, 12 сентября. Сотрудники правоохранительных органов в Калининграде задержали подозреваемого в убийстве иностранца. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Ранее следствие предполагало, что мужчина погиб при пожаре. Как выяснилось, он был избит до смерти, после чего злоумышленник решил сжечь тело, уточнили в ведомстве.

"Установлен подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался 24-летний местный житель", - сказали в пресс-службе.

Задержанный рассказал, что он убил гражданина Узбекистана, поскольку ему не понравилось поведение иностранца. "С целью скрыть следы совершенного преступления, он переместил тело погибшего в кабину биотуалета, расположенного рядом, и поджег, после чего с места преступления скрылся", - добавили в управлении.

Обвинение задержанному пока не предъявлено. Отмечается, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности.