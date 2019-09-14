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El Pais: число погибших из-за сильных дождей в Испании возросло до шести

По данным газеты, тело 41-летнего мужчины обнаружено в провинции Аликанте

МАДРИД, 14 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек умерли в Испании с четверга из-за сильных дождей. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

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В некоторых населенных пунктах Испании из-за непогоды объявлен красный уровень опасности

По ее информации, тело 41-летнего мужчины обнаружено в провинции Аликанте (автономное сообщество Валенсия). Ранее сообщалось о пяти погибших.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в субботу предупреждение во многих провинциях страны из-за ливней, гроз и сильных порывов ветра.

В пятницу в ряде населенных пунктов уровень опасности повышен до самого высокого - красного. Из-за непогоды были отменены занятия у тысяч учеников. Ливни привели к перекрытиям дорог, частичной приостановке железнодорожного движения, закрытиям аэропортов и наводнениям.

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