Жителям дома в Красноярске, где произошел взрыв, разрешили вернуться в свои квартиры

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Специальная комиссия после обследования многоквартирного дома в Красноярске, где в воскресенье днем произошел взрыв, приняла решение о возвращении в квартиры эвакуированных жителей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"Комиссией, в состав которой вошли представители администрации города Красноярска, отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, проведено визуальное обследование пострадавшего подъезда, в результате которого принято решение о возвращении жителей в свои квартиры. Сейчас идет восстановление теплового контура дома, которое планируется завершить до 23:00 по местному времени (19:00 мск), устанавливаются специальные маячки, чтобы отслеживать состояние дома до прибытия комплекса "Стрела-П", - сказал представитель МЧС.

В ведомстве отметили, что в двух эвакуированных подъездах дома проживают 60 человек, включая 11 детей. В ликвидации последствий инцидента принимают участие 65 человек и 20 единиц техники.

Сообщение о хлопке в доме по адресу: ул. Аральская, 14, поступило в 15:26 (11:26 мск). Дом не газифицирован. По данным МЧС, в подъезде дома ощущался запах бензина.