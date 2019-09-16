Дело о пожаре в Красноярском крае передано в центральный аппарат СК

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре с гибелью восьми человек в Красноярском крае в центральный аппарат ведомства. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко.

При пожаре погибли четверо детей и четверо взрослых, в том числе прокурор Лесосибирска.

"По поручению председателя СК России уголовное дело о гибели восьми человек при пожаре в Красноярском крае для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат ведомства", - сказала она.

Пожар произошел в воскресенье в 22:26 мск в Красноярске на третьем этаже дома на улице Гусарова, через час возгорание ликвидировали. СК возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

"Установлено, что в квартире проживала семья с двумя детьми, к ним на выходные приехали родственники также с детьми", - сказала Петренко.

В качестве приоритетной версии пожара рассматривается короткое замыкание. "Но будут проверены и другие версии", - отметила представитель СК.

В новость были внесены изменения (8:51 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.