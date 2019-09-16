Одного из отравившихся шаурмой в Уфе выписали из больницы

УФА, 16 сентября. /ТАСС/. Врачи в Уфе выписали из больницы одного из пострадавших от отравления шаурмой, в медицинском учреждении остаются 13 человек. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Минздраве Башкирии.

"В больнице остаются 13 человек, включая пятерых детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному", - сказали в Минздраве.

12 сентября 14 человек, среди них пятеро детей, были госпитализированы из-за отравления шаурмой, купленной в одном из киосков Уфы. В тяжелом состоянии находились четверо детей и один взрослый.

Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей. Управление Роспотребнадзора по региону и прокуратура проводят проверку, из киоска изъята вся пищевая продукция.