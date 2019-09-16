Мосгорсуд оставил под домашним арестом главу департамента развития бизнеса "Рольфа"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста директору департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро, обвиняемому по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление Басманного суда оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сказали в суде.

28 июня Басманный суд Москвы постановил, что Кайро будет находиться под домашним арестом в своей московской квартире. Защита предлагала за Кайро залог в 20 млн рублей.

Уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) возбуждено в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, который находится за пределами России, и ряда ее руководителей. Решением Басманного суда он заочно арестован и находится в международном розыске.

Кайро стал первым задержанным по делу, всего по нему проходят пока четыре человека. Они арестованы заочно.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. В результате чего, считает следствие, на счета подконтрольной ему кипрской компании были перечислены денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей. Согласно позиции защиты, оспариваемая следствием сделка была законной, в ходе нее было куплено имущество, соответствующее его реальной стоимости.